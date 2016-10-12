Россия сохранит бессрочное военное присутствие в Сирии

На состоявшемся в среду, 12 октября, заседании Совета Федерации сенаторы ратифицировали российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении контингента Вооружённых сил РФ на базе "Хмеймим". Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РФ, от лица главы государства на заседании присутствовал специально назначенный представитель - им стал заместитель министра обороны страны Николай Панков.

В ходе голосования за ратификацию выступили 158 сенаторов при одном воздержавшемся.

С докладом по вопросу ратификации договора выступил председатель профильного комитета СФ Виктор Озеров. Сенатор подчеркнул, что соглашение регулирует состав и структуру российской авиационной группы, размещённой в Хмеймиме, условия её размещения и функционирования, а также вопросы её применения на территории Сирии.

- Размещение российской авиабазы в Сирии носит оборонительный характер и не направлено против других государств, - отметил Виктор Озеров в докладе.

Таким образом, по условиям соглашения, российская авиационная группа размещается на территории Сирии на безвозмездной основе и дислоцируется на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия). Соглашение заключается на бессрочный период.

Напомним, Совфед одобрил применение вооружённых сил на территории Сирии 30 сентября прошлого года после официального обращения Дамаска к Москве за военной помощью в борьбе с международными террористическими организациями, ведущими войну в стране. Кроме того, ранее Николай Панков заявлял о том, что прорабатывается вопрос о появлении в Сирии ещё одной постоянной российской базы - военно-морской, дислоцированной в Тартусе.