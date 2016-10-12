Жаркое лето на Среднем Урале спровоцировало взрывной рост популяции белых куропаток

За погожее нынешнее лето в Свердловской области резко выросла популяция диких птиц. В частности, количество белых куропаток увеличилось с 9 тыс. в 2015 году до 87 тыс. в 2016-м — более чем в девять раз!

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в три раза стало больше рябчиков (с 205,7 тыс. до 655 тыс.), в 2,5 раза — тетеревов (с 237,8 тыс. до 613 тыс.), в 2,7 раза — серых куропаток (с 353 до 959).

— Подсчёт животных и птиц ведётся в самую активную фазу их жизни, после рождения потомства. Считаем по выводкам, — пояснил директор областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.

Кстати, в свердловских лесах за нынешнее лето лосей стало больше на 14 тыс. (с 30 тыс. до 44 тыс.), глухарей — на 13 тыс. (с 86,5 тыс. до 99,6 тыс.), косуль — на 10,58 тыс. (с 25,26 тыс. до 35,8 тыс.), зайцев — на 7,5 тыс. (с 94,4 тыс. до 101,9 тыс.), кабанов — на 3 тыс. (с 15 тыс. до 18 тыс.).