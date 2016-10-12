Роскачество не нашло на Урале производителей некачественного риса

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) не нашли производителей некачественного риса на Урале. Наоборот, два предприятия из УрФО попали в число производителей качественного товара.

Как сообщает Роскачество, во время исследования было проверено 34 образца продающегося в России круглозёрного риса. При этом проверку на качество прошли 30% марок, которые стали претендентами на российский Знак качества.

Так, в категорию качественных товаров попала марка "Увелка" челябинской компании ООО "Ресурс". В рисе не оказалось посторонних примесей, он был свежим и не слипался при варке. Лабораторные испытания не выявили содержания в товаре химикатов, которые применяются в России и за рубежом.

Крупа под маркой "MAKFA" из Челябинской области по итогам испытаний была отнесена к категории "Товар повышенного качества". В рисе не оказалось примесей, паразитов, следов плесени и опасных микроорганизмов, а также химикатов. Продукт отличается свежестью и высокой степенью очистки.

Уральский товар вошёл в число претендентов на российский Знак качества. Кроме него на этот знак претендуют "Тёплые традиции", "Пассим", "Националь Краснодарский", "Националь Кубанский", "Мистраль", "Д", "Дон Густо", "FineLife"и "Селяночка".