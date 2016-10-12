Элитные квартиры на Среднем Урале подешевели на 5,8%

За июль-август 2016 года элитные квартиры на вторичном рынке Свердловской области подешевели на 5,8%. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

Один квардратный метр в элитных многоквартирных домах сейчас продаётся за 89 тыс. рублей. В новостройках темпы падения цен на элитное жильё более низкие — всего 2,5% за третий квартал. Однако там изначально квартиры продаются дешевле, чем на вторичном рынке: по 85,6 тыс. рублей за "квадрат".

Кстати, самым надёжным капиталовложением в сегодняшних условиях оказались квартиры не элитного, но улучшенного качества. За июль-август нынешнего года на вторичном рынке они подешевели всего на 0,5%, а в новых домах — на 1%.

Обычное типовое жильё за тот же период стало дешевле на 2,3—2,5% (вторичный и первичный рынок соответственно).

В целом по жилищному рынку нашего региона Свердловскстат зафиксировал уменьшение цен на новое жильё на 1,5%, а на вторичном рынке — на 1,4%.