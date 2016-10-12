Таможенники Екатеринбурга задержали посылку с радиактивными массажными палочками

Уральские таможенники сегодня, 12 октября, задержали в Екатеринбурге посылку с радиоактивными массажными палочками. Об этом "ОГ" рассказала пресс-секретарь Уральского таможенного управления Екатерина Демянчук.

Палочки прибыли из Китая в Екатеринбург как транзитный груз. Конечным пунктом посылки значился Дагестан. При проведении радиационного контроля специалисты нашли вещество торий-232, а радиация превышала норму в 10 раз.

— Эта посылка, скорее всего, отправится на экспертизу. Эксперты установят более подробно состав палочек, — пояснила "ОГ" Екатерина Демянчук.

Добавим, торий-232 — это природный радиоактивный нуклид химического элемента тория. Он является ядерным топливным сырьём. При попадании в кровь торий может вызывать заболевания кроветворной системы и образование специфических опухолей.