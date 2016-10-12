Приют для бездомных животных откроет двери. Ждите

Дни открытых дверей, начиная с ноября, будут ежемесячно проходить в пункте кратковременного содержания бездомных животных при ЕМУП "Спецавтобаза" (ул. Посадская, 3), сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По данным ЕМУП "Спецавтобаза", на начало месяца поймано 4 555 бродячих собак, на всех действующего приёмника может не хватить.

Животных осматривают ветеринар и кинолог, стерилизуют и чипируют специалисты и, согласно правилам, держат 21 день. 310 бездомных собак уже обрели новых хозяев, уточняют кинологи.

Чтобы увеличилось количество животных, которых готовы забрать домой неравнодушные люди, специалисты муниципалитета совместно с активистами благотворительного фонда "Зоозащита" решили ежемесячно организовывать дни открытых дверей начиная с ноября.

Все желающие могут найти четвероногого друга уже сейчас на сайте.

Фото: Джордж и Бася из приёмника при ЕМУП "Спецавтобаза"