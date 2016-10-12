В Свердловской области пройдёт "Ночь искусств"

3 ноября. 18:00. Свердловская область присоединится к акции "Ночь искусств".

В "Ночь искусств" областные и муниципальные музеи Свердловской области примут посетителей в необычное время – с 18:00 до 23:00. На площадках акции запланированы показы художественных и документальных фильмов, пройдут творческие встречи с участием кинокритиков, артистов, режиссёров.

Кроме того, в программу акции включены мероприятия, освещающие события российской истории, в том числе посвящённые теме народного единства, а также постановочные, интерактивные и театрализованные программы в музейных интерьерах, организованные совместно с мастерами профессионального искусства.

С программой "Ночи искусств" вы можете ознакомиться на сайте акции.

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