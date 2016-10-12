В школе №9 Нижнего Тагила 11 детей заразились кишечной инфекцией

Очередную вспышку острой кишечной инфекции на Среднем Урале зафиксировали санитарные врачи. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области, на этот раз все 11 заболевших - учащиеся школы №9 Нижнего Тагила. В образовательном учреждении введены ограничения.

- Специалисты надзорного ведомства провели обследование пищеблока школы, а также проверили результаты анализов заболевших детей и персонала, - сообщила официальный представитель управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - По результатам исследований обнаружены норовирусы второго типа и ротавирусы.

На пищеблоке были выявлены такие нарушения действующих норм санэпидзаконодательства: не соблюдается товарное соседство, сроки годности хранения и реализации продуктов, правила маркировки и хранения оборудования и инвентаря; к накрытию столов и порционированию допускается педагогический персонал, не имеющий соответствующей гигиенической подготовки; на момент обследования не работала бактерицидная лампа на линии порционирования блюд и т.д.

Было принято решение о закрытии пищеблока и переводе школы на сокращённый день. В школе проведена дезинфекция.