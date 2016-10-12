"Уральские авиалинии" стали лидерами рейтинга самых непунктуальных перевозчиков

Екатеринбургская авиакомпания "Уральские авиалинии" в сентябре стала одним из российских авиаперевозчиков, чаще других задерживающих рейсы. Такие данные приводит федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Как следует из материалов ведомства, пилоты "Уральских авиалиний" за сентябрь выполнили 4 851 рейс , из которых был задержан 491 вылет. При этом 33 рейса было задержано более чем на шесть часов.

Кроме авиакомпании из Екатеринбурга в число непунктуальных перевозчиков попали Azur Air (11 задержанных рейсов из 76), "Красавиа" (задержано 68 вылетов из 595).

Реже всех задерживают рейсы авиакомпании "Ижавиа", "ЮВТ Аэро", "Северсталь", "Победа" и "Россия".