"Уральские авиалинии" стали лидерами рейтинга самых непунктуальных перевозчиков

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24 минуты назад
Стоимость коммунальных услуг будет расти на четыре процента в год
МОСКВА. Согласно прогнозам Минэкономразвития на 2017–2019 годы, совокупный платёж населения за коммунальные услуги должен вырасти на величину целевой инфляции — четыре процента в год.
26 минут назад
На схему «Большого Екатеринбурга» потратят 60 миллионов
Областной минстрой по поручению губернатора Евгения Куйвашева приступил к разработке схемы территориального планирования агломерации.
27 минут назад
Самые активные предприниматели живут в Краснотурьинске
В этом году 404 начинающих предпринимателя со всей области поборются за гранты от областного фонда поддержки предпринимательства. Кроме екатеринбуржцев, самыми предприимчивыми оказались жители Краснотурьинска: из 50 поданных ими заявок к конкурсу были допущены 45.
30 минут назад
Салдинский заводчанин предпочёл цеху коровник
Житель Нижней Салды Андрей Алексеев пришёл работать на землю после 16 лет работы на заводе. Для округа, в котором мощные совхозы в городе и селе Акинфиево пришли в упадок, появление нового фермера стало целым событием.
22 часа назад
Глава Новой Ляли о возрождении лесной отрасли и упадке сельской медицины
Почти сорок лет назад Сергей БОНДАРЕНКО по примеру родителей пришёл работать в лесную промышленность Новолялинского района
23 часа назад
Свердловский минпром потребовал возврата прошлогодних субсидий
Министерство промышленности и науки Свердловской области хочет вернуть в бюджет субсидии, которые в прошлом году выдало предприятиям. В суд поданы иски с требованиями на 40 миллионов рублей к компаниям, которые не выполнили свои обязательства из-за кризиса. Параллельно ведомство сокращает финансовую поддержку и ужесточает отбор её получателей.
10 октября 2016
Торгово-промышленный банк Китая создал в России банк для расчёта в юанях
Это должно создать более благоприятные условия для использования юаня в китайско-российской торговле и инвестициях.
10 октября 2016
Начальник Росрезерва по УрФО: «В течение суток можем доставить груз в любую точку страны»
Формированием стратегического запаса страны занимается специальная служба, работа которой отнесена к государственной тайне. В эксклюзивном интервью «ОГ» генерал-майор ФСБ, начальник Росрезерва УрФО Николай ФЕДОТОВ рассказал, почему в Сирию не отправляют гуманитарную помощь с Урала, кто может получить статус «секретного поставщика» государства и сколько придётся заплатить в случае ошибки.
7 октября 2016
Предприниматели Кореи приехали «на разведку» перед Иннопромом-2018
Вчера в Екатеринбурге прошёл Российско-Корейский бизнес-форум. В нём нашли своё отражение внешнеэкономические связи Среднего Урала с Республикой Корея. Организаторами форума выступили Посольство Республики Корея в РФ, Уральская торгово-промышленная палата, Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (КОТRА) и правительство Свердловской области.
7 октября 2016
Новая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматической
В последний день форума высотного строительства «100+ Forum Russia» эксперты затронули тему строительства второй ветки екатеринбургского метро. Вопреки тому, что в 2013 году проектирование ветки закончилось за отсутствием финансирования из бюджета, разработчики не теряют надежды всё-таки воплотить проект в жизнь. Как рассказал «ОГ» начальник отдела метрополитенов ОАО «Уралгипротранс» (генпроектировщика проекта второй ветки) Евгений КЛЕМЕНТЬЕВ, если начать строительство в 2018 году, можно запустить объект к трёхсотлетнему юбилею Екатеринбурга.