Путин: "Российская банковская система находится в очень хорошем состоянии"

На 8-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!" Президент РФ Владимир Путин заявил: "Российская банковская система находится в очень хорошем состоянии".

Как сообщил глава государства, в стране сейчас действует свыше шестисот банков. Причём они завершили 2015 год с весьма внушительными показателями: рост годовой выручки банков составил 600%. (!)

Отвечая на вопросы зарубежных участников форума, Владимир Путин подчеркнул, что по степени концентрации банковских активов в руках государства Россия ничем не отличается от других развитых стран мира.