Путин: "Бюджет 2017 года удалось сбалансировать с 3% дефицитом"

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", отметил, что правительство рано вернулось к трёхлетнему бюджету. При этом глава государства поддерживает оптимизм кабмина.

Как отметил Путин, бюджет на следующий год удалось сделать с дефицитом 3%.

— Бюджет на 2017 год удалось сбалансировать с 3% дефицитом. Это приемлемый уровень даже на фоне ведущих экономик мира, — сказал президент.

По словам Путина, для отечественной экономики и такой показатель является весьма значимой величиной. Правительство смогло выйти на 3% благодаря оптимизации государственных расходов.