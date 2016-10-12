На 8-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!" Президент РФ Владимир Путин призвал руководство США "вести себя по-партнёрски".

Глава государства подчеркнул, что Россия озабочена ухудшением отношений с США, но подчеркнул, что "это не наш выбор".

По словам Владимира Путина, с сегодняшним руководством США "очень сложно вести диалог". Администрация США, с точки зрения Президента России, вместо обсуждения существующих проблем формулирует то, что ей нужно, и настаивает на выполнении своих заявлений.