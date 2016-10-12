Путин призвал руководство США "вести себя по-партнёрски"
12 октября 2016, 18:11
На 8-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!" Президент РФ Владимир Путин призвал руководство США "вести себя по-партнёрски".
Глава государства подчеркнул, что Россия озабочена ухудшением отношений с США, но подчеркнул, что "это не наш выбор".
По словам Владимира Путина, с сегодняшним руководством США "очень сложно вести диалог". Администрация США, с точки зрения Президента России, вместо обсуждения существующих проблем формулирует то, что ей нужно, и настаивает на выполнении своих заявлений.
— Но это не диалог, это диктат какой-то, и так почти по каждому вопросу. Мы готовы к диалогу, но диалог — это поиск компромисса. Что нужно для нормализации ситуации? Нужно вести себя по-партнёрски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы, — сказал Владимир Путин.