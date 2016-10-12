На 8-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!" Президент РФ Владимир Путин призвал госкорпорации увеличивать портфель заказов для малого и среднего бизнеса.

По словам главы государства, наша страна уже многое сделала по этому направлению.

— За последние годы объём заказов от госкорпораций для предприятий малого и среднего бизнеса вырос в разы, — заявил Владимир Путин.

Однако одновременно он подчеркнул, что руководство России никогда напрямую не вмешивается в оперативное управление госкорпорациями, предоставляя им самостоятельно выбирать оптимальную стратегию размещения заказов.