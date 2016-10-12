Путин: инфляция по итогам 2016 года обновит исторический минимум

По итогам 2016 года в России инфляция будет ниже 6%. Таким образом будет обновлён исторический минимум, а в следующем году планируется довести уровень инфляции до 4%. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовёт!".

- Снижается инфляция: на начало октября она составила 6,4% в годовом выражении, - заявил глава государства. - Ожидаем, что по итогам года она обновит исторический минимум и будет ниже 6%, а в 2017 году приблизимся к заявленной цели в 4%.

Как отметил президент, в ближайшее время необходимо поддерживать экономику в направлении макроэкономической устойчивости, максимально задействовать, возможности и резервы экономического роста, а также технологические вопросы, в том числе - свободного доступа к технологиям и повышению квалификации наёмных работников.