Роскомнадзор назвал причину отключения сети "Мотив"

Утренний сбой в работе сети компании "Мотив" (ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000") был связан с "отказом обслуживания подсистемы авторизации по причине всплеска загрузки сигнальных интерфейсов активного сетевого оборудования", сообщили "ОГ" в пресс-службе Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу.

— Проблемы с услугами подвижной радиотелефонной связи и доступом к сети Интернет для ограниченного числа абонентов на сети связи ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" 12.10.2016 связаны с отказом обслуживания подсистемы авторизации по причине всплеска загрузки сигнальных интерфейсов активного сетевого оборудования, — говорится в официальном комментарии надзорного органа.

Кроме того, специалисты Роскомнадзора контролировали ход аварийно-восстановительных работ совместно с руководством компании "Мотив".

Сейчас услуги связи и доступ к сети Интернет оказываются "Мотивом» в полном объеме.

Напомним, сегодня утром, 12 октября, миллионы абонентов компании "Мотив" остались без связи. Оператор обещал решить эту проблему в течение трёх суток. Однако специалисты смогли восстановить связь спустя несколько часов после возникновения сбоя. Причиной ЧП, как пояснили представители компании, стала атака хакеров.