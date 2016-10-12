Компания "Tele2" открещивается от организации хакерской атаки на "Мотив"

В свердловском представительстве компании "Tele2" наотрез отказались прокомментировать появившиеся слухи о наличии "зарубежного следа" в организации хакерской атаки на сеть компании "Мотив". Некоторые эксперты намекают, что к этому могут быть причастны компании-конкуренты с иностранным участием.

— Это очень напоминает бред, как по форме, так и по сути, от комментариев воздержимся, — говорится в ответе пресс-службы компании.

Кроме того, в компании "Tele2" заверяют, что их оборудование надёжно защищено от возможных DDoS атак.

— На постоянной основе в компании ведётся работа по нивелированию последствий высокой нагрузки на сеть любого происхождения. Все современные сетевые устройства, тем более операторское оборудование, имеют алгоритмы защиты от DDoS атак. Tele2 использует современное программное обеспечение, позволяющее своевременно выявить угрозу и предотвратить последствия действий злоумышленников, — отмечают в Tele2.

Отметим, Tele2 — международная телекоммуникационная компания, её штаб-квартира находится в Стокгольме.

Напомним, сегодня утром, 12 октября, миллионы абонентов компании "Мотив" остались без связи. Оператор обещал решить эту проблему в течение трёх суток. Однако специалисты смогли восстановить связь спустя несколько часов после возникновения сбоя. Причиной ЧП, как пояснили представители компании, стала атака хакеров.