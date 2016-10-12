Баскетболисты «Уралмаша» потерпели крупное поражение и чуть не установили антирекорд

В повторном домашнем матче чемпионата третьего дивизиона мужской баскетбольной суперлиги екатеринбургский «Уралмаш» с крупным счётом 64:82 (7:25, 14:19, 15:19, 27:19) проиграл «Уфимцу» из Уфы.

Хозяева паркета вообще были близки к уникальному антирекорду, проигрывая за три минуты до конца первой четверти 0:20, пока Максим Досманов с линии штрафных не набрал первые очки.

Выигранная четвёртая четверть позволила «Уралмашу» хотя бы уйти от совсем неприличного разгрома.

Самыми результативными в составе «Уралмаша» стали Владимир Сабоцкий (11 очков), Андрей Малышев («дабл-дабл» - 10 очков, 11 подборов) и Павел Трушников (10 очков).

Запланированные на 15 и 16 октября домашние матчи "Уралмаша" с московской командой "ЦСП Крылатское-Динамика" не состоятся, так что следующий раз команда сыграет только 24 октября - в 1/32 финала Кубка России "Уралмаш" в ДИВСе встретится с "Чебоксарскими ястребами". Победитель этого матча в 1/16 финала сыграет с екатеринбургским "Уралом".

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