Три уроженца Свердловской области включены в составы команд НХЛ на этот сезон

Сегодня ночью в Северной Америке стартовал юбилейный (сотый по счёту) сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Среди 750 игроков, включенных в стартовые заявки команд, присутствуют и три уроженца Среднего Урала: один екатеринбуржец - 22-летний Никита Трямкин ("Ванкувер кэнакс") и два тагильчанина - 30-летний Александр Радулов ("Монреаль канадиенз") и 22-летний Никита Сошников ("Торонто мейпл лифс").

Свердловчане дебютировали в НХЛ в 1993 году: защитник Илья Бякин выступал за "Эдмонтон ойлерз", а нападающий Алексей Яшин - за "Нью-Йорк айлендерз". Всего за истекшие с того времени 23 года в сильнейшей лиге мира поиграли девять среднеуральцев: четыре тагильчанина и пять екатеринбуржцев. Наиболее многочисленной свердловская диаспора в НХЛ была на рубеже веков, когда в клубах лиги несколько сезонов подряд играли четыре наших земляка.

В прошлом году в НХЛ выступали три свердловчанина: Трямкин, Сошников и Павел Дацюк ("Детройт ред уингз"). Нынешним летом Дацюк подписал контракт с питерским СКА и вернулся в Россию, зато за океан отправился Александр Радулов, уже игравший там в 2006-2008 и 2012 годах.