Водитель-лихач на "Вольво" убил трёх человек в лобовом столкновении под Тугулымом

Три человека погибли и ещё один с множественными травмами доставлен в больницу в результате аварии, произошедшей вечером в среду, 12 октября, на автодороге Екатеринбург - Тюмень. Как было установлено сотрудниками ГИБДД, водитель автомашины Volvo, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с автомашиной Daewoo Nexia. Все погибшие и пострадавшие находились в салоне "Нексии".

- Столкновение произошло в 19:30 на 283 км автодороги Екатеринбург - Тюмень, - сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. - 46-летний водитель автомашины Volvo XC 90 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Daewoo. В результате на месте погиб 35-летний водитель "Дэу", а также два его пассажира - 59-летняя и 28-летняя женщины. Ещё одна пассажирка - 26-летняя девушка с множественными переломами, ушибом головного мозга и закрытой ЧМТ доставлена в Тугулымскуюбольницу.

Как отмечают представители ГИБДД, все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, водитель - виновник аварии был трезв. Стаж вождения у него составляет 21 год. Он пояснил, что ни момент ДТП, ни предшествующие ему события мужчина не помнит. 

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