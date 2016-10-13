Екатеринбургский музей "Шурави" отмечает 25-летний юбилей

Екатеринбургский музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" сегодня, 13 октября, отмечает 25-летний юбилей со дня создания. Как сообщили "ОГ" организаторы, в уральской столице в честь этого события пройдут мероприятия.

В 16:00 состоится возложение цветов к мемориалу "Чёрный тюльпан". Спустя час в большом зале Окружного дома офицеров (ОДО) пройдёт концерт "Песни, рождённые Шурави". Ожидается, что это мероприятие объединит занимающихся творчеством ветеранов боевых действий, семьи погибших, общественные организации патриотической направленности, школьников и молодёжь. К слову, в холле перед началом концерта зрители смогут осмотреть выставки и интерактивные группы.

Справка "ОГ"

Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" был создан 30 октября 1991 года. Инициаторами создания стали студенты Свердловского государственного педагогического института, воины — интернационалисты и члены военно-патриотического клуба "Авангард".

За 25 лет в музее собрали тысячи экспонатов и создали книги памяти Свердловской области о погибших в Афганистане и на Северном Кавказе: "Черный тюльпан", "Вспомни и поклонись", "Обещаю вернуться живым". Каждый год музей посещают более 15 тыс. граждан.

Фото: один из экспонатов музея "Шурави"; http://www.shuravi.com

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