Татьяна Мерзлякова призвала соблюдать гендерное равенство в областном парламенте

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в комментарии для пресс-службы "ЕР" посетовала, что количество женщин в региональном парламенте уменьшилось, гендерное равенство не выдержано.

В прежнем созыве Законодательного собрания Свердловской области трудилось шесть представительниц прекрасного пола, а сейчас в два раза меньше — только три.

Фото: Алексей Кунилов

— Ни одна партия, за исключением "Единой России" не ввела женщин в состав парламента, — сказала свердловский омбудсмен. — Это очень плохо, на мой взгляд, потому что, когда надо было привлекать избирателей, в списках женщины были, а когда сейчас надо войти во власть, то опять эту власть забрали мужчины.

Татьяна Мезлякова пообещала во время следующих выборов взять под особый контроль соблюдение гендерного равенства в областном парламенте.