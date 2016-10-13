Военная полиция ЦВО поднята по тревоге

Сотрудники военной полиции Центрального военного округа подняты по тревоге в четверг, 13 октября. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, мероприятие учебное и проводится в рамках итоговой проверки за 2016 год.

Подразделения регионального управления военной полиции Центрального военного округа, дислоцированные на Урале, в Поволжье и в Сибири подняты по учебной тревоге в рамках итоговой проверки за 2016 год, сообщили в пресс-службе ЦВО. К проверке привлекаются также 28 военных комендатур и 17 территориальных военных автомобильных инспекций.

В ходе проверки комиссия Главного управления военной полиции Минобороны проверит дежурные службы, выполнение нормативов по тактической, огневой и специальной подготовке, а также вождению автомобильной техники. Проверка военных полицейских продлится до 22 октября.

Фото: пресс-служба ЦВО