Обзор криминальной хроники четверга, 13 октября

Пенсионерка из Ирбита приговорена к 5,5 годам колонии за торговлю таблетками сына. Ирбитский районный суд приговорил 61-летнюю местную жительницу Антонину Кочергину к реальному лишению свободы за реализацию сильнодействующих таблеток, которые она по рецепту получала в муниципальной аптеке для лечения сына-инвалида. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Ирбитский городской суд при назначении наказания учёл, что ранее судимая Кочергина не до конца отбыла назначенное в 2009 году наказание и была условно-досрочно освобождена из колонии.

Гражданин Таджикистана ответит за открытое в центре Екатеринбурга "казино". Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Зухуршо Исманова, который летом этого года установил на втором этаже офисного здания на улице Шейнкмана в Екатеринбурге восемь игральных автоматов и зарабатывал на этом деньги. Поскольку в Свердловской области нет специальных игорных зон, где разрешён подобный бизнес, предприимчивый иностранец сразу попал в поле зрения правоохранителей. Уголовное дело по статье 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр") передано в Ленинский суд Екатеринбурга.

В Екатеринбурге 15-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе. Как сообщает ГИБДД по Екатеринбургу, в минувшую среду, 12 октября, на улице Предельной 30-летний водитель автомобиля "ГАЗель" отвлёкся во время движения на изучение навигатора и допустил наезд на школьницу, переходившую улицу по "зебре". Пострадавшая с переломом предплечья госпитализирована в лечебное учреждение.

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместную акцию по поиску должников. В ходе мероприятия было вручено 15 требований о явке на приём к судебному приставу-исполнителю. Сумма выявленных в ходе рейда задолженностей граждан составила 875 тыс. рублей. За время проведения было проверено около 40 владельцев автотранспортных средств. Работники УФССП России по Свердловской области рассказали гражданам о способах оплаты задолженности, учили пользоваться Банком данных исполнительных производств, также разъясняли их обязанности и последствия неуплаты административного штрафа.