Действующий руководитель ГО Верхнее Дуброво претендует на пост главы муниципалитета

На должность главы администрации городского округа Верхнее Дуброво претендуют два человека, среди них — действующий руководитель муниципалитета Валерий Кнопочкин. Об этом сообщает пресс-служба думы ГО Верхнее Дуброво.

По итогам проверки документов члены конкурсной комиссии допустили до второго тура двоих кандидатов:

Глава городского округа Верхнее Дуброво Валерий Кнопочкин

Экономист МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхнее Дуброво" Алексей Ручьёв.

Второй тур конкурса по отбору кандидатов на должность главы Верхнего Дуброво состоится 19 октября в помещении думы городского округа.

Добавим, Валерий Кнопочкин возглавляет муниципалитет больше четырёх лет.