Действующий руководитель ГО Верхнее Дуброво претендует на пост главы муниципалитета

На должность главы администрации городского округа Верхнее Дуброво претендуют два человека, среди них — действующий руководитель муниципалитета Валерий Кнопочкин. Об этом сообщает пресс-служба думы ГО Верхнее Дуброво.

По итогам проверки документов члены конкурсной комиссии допустили до второго тура двоих кандидатов:

  • Глава городского округа Верхнее Дуброво Валерий Кнопочкин
  • Экономист МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхнее Дуброво" Алексей Ручьёв.

Второй тур конкурса по отбору кандидатов на должность главы Верхнего Дуброво состоится 19 октября в помещении думы городского округа.

Добавим, Валерий Кнопочкин возглавляет муниципалитет больше четырёх лет.

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