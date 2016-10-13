Действующий руководитель ГО Верхнее Дуброво претендует на пост главы муниципалитета

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Земства
11 октября 2016
Первоуральск станет вторым в области ТОРом
Первоуральск готовится стать территорией опережающего социально-экономического развития вслед за Краснотурьинском, который получил такой статус в сентябре
10 октября 2016
19-ю проблемную программную новостройку обнаружили в Красноуфимске
Дом по Вильямса, 6 в Красноуфимске, построенный для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, был одним из 14 программных домов, которые строились с отставанием от графика. Его должны были сдать до конца прошлого года. В итоге в апреле объект взяла под контроль областная прокуратура, сдали новостройку только в июне, а в сентябре жильцы дома обнаружили в своих квартирах грибок. По подсчётам «ОГ», это уже 19-й программный дом с плесенью.
10 октября 2016
Возле памятника Ленину поставят Айболита и Муху-цокотуху
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство главного ледового городка, темой которого на этот раз станут сказки Чуковского. Из бюджета на эти цели выделили 19,9 миллиона рублей — это на 600 тысяч больше, чем в прошлом году.
7 октября 2016
Лучше всех прививаются от гриппа жители Ревды
На начало октября в Свердловской области было зарегистрировано 26 тысяч случаев
заболевания гриппом и ОРВИ. Региональное отделение Роспотребнадзора зафиксировало превышение эпидпорога на 10 процентов, при этом участие жителей в прививочной кампании нельзя назвать массовым.
6 октября 2016
Растём в том числе и вниз
Задача Екатеринбурга на ближайшее десятилетие – увести под землю машины и пешеходов
5 октября 2016
Город небоскрёбов
В столице Урала — 169 высотных зданий. И ещё 75 строятся
5 октября 2016
Бефстроганов не в цене
Производство говядины в регионе упало. Потребитель переключился на дешёвые курицу и свинину
4 октября 2016
Пристанище атома
В октябре в Новоуральске заработает первый в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО)
30 сентября 2016
«Ваш губернатор – откровенный человек»
Евгений Куйвашев третий год приезжает к уральским журналистам на фестиваль «Вся Россия».
29 сентября 2016
«Сейчас всё внимание будет приковано к Краснотурьинску»
Недавно Краснотурьинск первым в области получил статус территории опережающего развития (ТОР) (подробнее — в номере «ОГ» за 21 сентября). Временно исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов рассказал «ОГ» о том, какие муниципалитеты в ближайшее время могут получить такой же статус, чем он будет им полезен и как по примеру первопроходца — индустриального парка «Богословский» — будут диверсифицировать экономику в других 16 моногородах области.