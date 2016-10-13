Движение трамваев по улице 8 марта перекроют в выходные

В Екатеринбурге для проведения капитального ремонта перекроют движение трамваев от станции Южная до станции Фучика с 22:00 14 октября до 20:00 16 октября, сообщает ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 14 по 16 октября трамвай сможет доехать только до конечной остановки Южная. До станций Ботаническая, Керамическая и Вторчермет транспорт из центра не поедет.

Распределение маршрутов при закрытии движения трамваев по ул. 8 Марта