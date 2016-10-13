Bloomberg назвал Россию страной с самым дешёвым бензином в Европе

По итогам третьего квартала 2016 года эксперты Bloomberg сообщили, что в России самый дешёвый бензин в Европе. Об этом пишет Rambler news service.

По результатам июля-сентября нынешнего года, средняя стоимость бензина в России составила 0,58 доллара США за литр (36,13 рубля по текущему курсу) — это самый низкий показатель в Европе.

В целом по сравнению с 61 страной мира, охваченной исследованием, Россия заняла восьмое место в списке государств с самой дешёвой средней стоимостью литра бензина. Однако стоит напомнить, насколько сильно за последние два года в нашей стране подорожал доллар по отношению к рублю.

Первое место в этом перечне получила Венесуэла, где горючее продаётся по 0,01 доллара за литр.

Странами с самым дорогим бензином оказались Гонконг (1,87 доллара за литр), Норвегия (1,78 доллара за литр) и Голландия (1,68 доллара за литр).