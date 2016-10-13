"Областная газета" выпустила восьмитысячный номер

В четверг, 13 октября, "Областная газета" вышла под юбилейным, восьмитысячным номером. Газета, издаваемая уже больше 26 лет, сегодня ежедневно выходит 70-тысячным тиражом на 6 полосах и является самым крупным региональным изданием России.

"ОГ", берущая своё начало ещё в советском Свердловске, начала издаваться с 8 марта 1990 года и первоначально носила название "За власть Советов!". Появившаяся на свет, когда горбачёвская перестройка была уже в самом разгаре, чтобы стать региональным СМИ, независимым от КПСС, газета за 26 лет не только достигла 70-тысячной тиражной отметки и стала цветной, но практически полностью поменяла своё "лицо".

В редакции сейчас работают отделы Политики, Экономики, Общества, Земств, Культуры и Спорта. Наши авторы неоднократно признавались лучшими по итогам региональных и всероссийских конкурсов.

Появилась интернет-версия издания, сайт постоянно дополняется новыми разделами, проектами. Помимо актуальных и интересных журналистских тематических материалов работает живая Лента новостей, сотрудники Службы информации оперативно пополняют её важной актуальной информацией.