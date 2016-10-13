Бой Поветкина запланирован в Екатеринбурге

Бой за звание "временного" чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC запланирован в столице Урала. Поединок между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря. 

Напомним, что Александр Поветкин ещё в мае должен был провести бой с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером, однако из-за того, что в крови российского боксёра был найден мельдоний, поединок был отменён. 

Стоит отметить, что в декабре пройдут сразу два боя с участием известных российских боксёров. В отличие от Александра Поветкина, Денис Лебедев встретится со своим соотечественником Муратом Гассиевым в Москве. Бой состоится 3 декабря. 

В активе Александра Поветкина 31 бой, 30 из них остались за россиянином.

Бермейн Стиверн провёл на профессиональном ринге 28 боёв, из которых два проиграл. Один поединок Стиверна закончился ничьей. 

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