Заксобрание Свердловской области соберётся на внеочередное заседание

17 октября 2016 года Законодательное собрание Свердловской области соберётся на внеочередное заседание.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в этот день перед депутатами выступит с бюджетным посланием губернатор Евгений Куйвашев. Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Устав Свердловской области и в ряд региональных законов, регламентирующих деятельность правительства и депутатов.

Напомним, обсуждаемые сейчас поправки в Устав Свердловской области предполагают, что глава региона лично возглавит правительство Свердловской области. Одновременно появятся должности первых заместителей и заместителей губернатора.

Кстати, в ближайших номерах "ОГ" будут опубликованы документы с полным списком профильных комитетов, образованных в структуре регионального парламента.