Путин рассказал об участии свердловских компаний в строительстве индийской АЭС
13 октября 2016, 13:07
В интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня" и информационному агентству IANS Президент России Владимир Путин сообщил, что 85% контрактов по строительству АЭС "Куданкулам" (Индия) заключены с российскими организациями.
Напомним, среди предприятий, выполняющих заказы для АЭС "Куданкулам", есть и свердловские заводы. В частности, речь идёт об Уралмашзаводе и Уралхиммаше.
— Госкорпорация "Росатом" и индийская Корпорация атомной энергии начали подготовку к сооружению третьего и четвёртого блоков АЭС "Куданкулам". Ведётся работа по согласованному графику. Проект осуществляется на средства, предоставленные Россией: государственный кредит составляет 3,4 млрд долларов, — сказал Владимир Путин.