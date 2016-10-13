Путин рассказал об участии свердловских компаний в строительстве индийской АЭС

В интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня" и информационному агентству IANS Президент России Владимир Путин сообщил, что 85% контрактов по строительству АЭС "Куданкулам" (Индия) заключены с российскими организациями.

Напомним, среди предприятий, выполняющих заказы для АЭС "Куданкулам", есть и свердловские заводы. В частности, речь идёт об Уралмашзаводе и Уралхиммаше.