Пресс-конференция в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества
13 октября 2016, 12:56
14 октября. 12:00. Пресс-центр агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге проводит выездную пресс-конференцию на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, посвящённую вручению международной детской литературной премии имени В.П. Крапивина.
Участники пресс-конференции:
- командор отряда "Каравелла"Лариса Крапивина
- и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков
- член оргкомитета премии им. В.П. Крапивина Ольга Колпакова
- член жюри премии им. В.П. Крапивина, детский писатель Светлана Лаврова
- Заместитель директора Свердловской областной библиотеки для детей и юношества Татьяна Махалина
На пресс-конференции также будут присутствовать финалисты литературной премии, в том числе авторы из Великобритании, Латвии и Кипра.
Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:
- Программа Крапивинского фестиваля: какие события проходят в библиотеках и школах Свердловской области?
- О чем пишут детские писатели России и зарубежья? Какие работы пришли на конкурс в этом году? Какие новые страны присоединились в этом году к участию в литературной премии?
- Какие перспективы открываются перед авторами-номинантами премии им. В.П. Крапивина?
- Как проходит Год Крапивина на Урале?
- Когда Свердловской областной библиотеке для детей и юношества будет присвоено имя Владислава Петровича?
- Как проходила работа детского жюри премии?
Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 8, 2-й этаж, малый зал.
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