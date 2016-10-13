Пресс-конференция в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества

14 октября. 12:00. Пресс-центр агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге проводит выездную пресс-конференцию на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, посвящённую вручению международной детской литературной премии имени В.П. Крапивина.

Участники пресс-конференции:

командор отряда "Каравелла" Лариса Крапивина

и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков

член оргкомитета премии им. В.П. Крапивина Ольга Колпакова

член жюри премии им. В.П. Крапивина, детский писатель Светлана Лаврова

Заместитель директора Свердловской областной библиотеки для детей и юношества Татьяна Махалина

На пресс-конференции также будут присутствовать финалисты литературной премии, в том числе авторы из Великобритании, Латвии и Кипра.

Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:

Программа Крапивинского фестиваля: какие события проходят в библиотеках и школах Свердловской области?

О чем пишут детские писатели России и зарубежья? Какие работы пришли на конкурс в этом году? Какие новые страны присоединились в этом году к участию в литературной премии?

Какие перспективы открываются перед авторами-номинантами премии им. В.П. Крапивина?

Как проходит Год Крапивина на Урале?

Когда Свердловской областной библиотеке для детей и юношества будет присвоено имя Владислава Петровича?

Как проходила работа детского жюри премии?

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 8, 2-й этаж, малый зал.