УК "Стандарт" и УК ЖКХ Октябрьского района отрещиваются от обвинений в поджогах машин

Управляющие компании, которые подозревают в поджогах машин жителей Екатеринбурга, считают обвинения автовладельцев смехотворными и отрицают свою причастность к правонарушениям.

- Сказать можно что угодно. Не может наша компания таким заниматься. Даже смешно это представить - управляющая компания будет чей-то автомобиль сжигать! - ответили корреспонденту "Областной газеты" в приёмной УК ЖКХ Октябрьского района, отказавшись давать развёрнутый комментарий ситуации.

Один из пострадавших в прошлую ночь автовладельцев Дмитрий Трынов обвиняет УК ЖКХ Октябрьского района в поджоге своей машины. По его мнению, этот жест - месть за его активную гражданскую позицию. Дмитрий является старшим по дому, жильцы которого недавно сменили управляющую компанию. Из УК ЖКХ Октябрьского района дом на Малышева, 60 перешёл в УК "Лига ЖКХ". По словам активиста, угрозы в его адрес со стороны коммунальщиков поступали и ранее.

Не согласны с нападками на коллег и в УК "Стандарт".

- Для меня такие обвинения звучат дико. В управляющих компаниях работают абсолютно нормальные люди, которые не станут заниматься поджогами машин, - прокомментировала пресс-секретарь УК Елена Ильина. - Уйти из одной УК в другую или создать ТСЖ несложно, это нормальный процесс. У нас 350 домов, за месяц два дома ушло, один пришёл - постоянная текущая работа. Поэтому я не верю, что кто-то из УК пойдёт на уголовное преступление из-за такой мелочи. Если они попадутся на этом - то потеряют доверие всех жильцов. Зачем это надо? По моим наблюдениям, чаще горят те машины, которые припаркованы на газонах и детских площадках. Возможно, дело в этом, а не в мести УК.

Напомним, возгорания трёх машин - Suzuki Grand Vitara на Уральской, Lada Priora на Малышева и Peugeot 206 на Менделеева произошло в течение часа ночью со вторника на среду. У каждого из владельцев были сложные отношения с управляющими компаниями. Поджог автомашин как способ давления на оппонентов в коммунальных конфликтах используется в Екатеринбурге уже не в первый раз: в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское".

Впрочем, доказать прямую связь поджогов с конфликтами между собственниками жилья и коммунальщиками удаётся далеко не всегда. В полиции советуют пострадавшим подробно излагать все свои подозрения в заявлениях, по которым сотрудники проведут проверки.

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