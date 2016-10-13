Коммунальщики Екатеринбурга подготовили к зиме более 300 машин

Коммунальщики уральской столицы подготовили к зимнему сезону более 300 единиц уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Кроме коммунальных служб готовы вывести на улицы города свою технику организации "Зеленстрой", "Екатеринбургское лесничество" и МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения". Предприятия подготовили порядка 300 машин — в основном самосвалы для вывоза снега и колёсные трактора для прометания дорог, парковок и тротуаров.

Поздней осенью каждый районный дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) уральской столицы для уборки города держит в боевой готовности по три-четыре комбинированных дорожных машины, готовых выйти на подсыпку дорог Екатеринбурга.

Добавим, в этом году в дорожные службы уральской столицы поступили на вооружение семь новых тракторов.