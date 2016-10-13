На Среднем Урале с начала года 275 машин уничтожили поджигатели

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, с начала 2016 года в регионе умышленно уничтожены путём поджога 274 единицы автомобильного транспорта. Общее же число автомобильных пожаров с начала года превысило 500. Между тем, хотя отдельной статистики по Екатеринбургу нет, поджоги продолжаются: только в минувшую среду в течение часа злоумышленники подожгли 3 автомашины.

С начала 2016 года в Свердловской области произошло 512 пожаров на автотранспорте, рассказали корреспонденту "ОГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Погибли 2 человека, получили травмы различной степени тяжести - 6 человек. Основные причины пожаров: поджоги (274 пожара), нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации автомобиля (183 пожара) и неосторожное обращение с огнём (30 пожаров).

Как подчеркнули в полиции Екатеринбурга, работа по установлению лиц, причастных к поджогам автотранспорта, находится на постоянном контроле руководства городского управления. Кроме того, в текущем году подобные преступления неоднократно раскрывались. В качестве примеров раскрытия поджогов автомашин пресс-группа городского УМВД приводит три случая раскрытия поджогов: автомобиля Ford Transit в посёлке Компрессорном в марте этого года, Chevrolet Lachetti на Московской 225/1 в июне и ВАЗ-2106 на проспекте Космонавтов в августе. При этом в официальных сообщениях о раскрытии поджогов не фигурируют "коммунальные разборки", несмотря на то, что накануне все пострадавшие от рук поджигателей в той или иной степени имели проблемы с управляющими компаниями. Кстати, это уже не первый случай, когда представители ТСЖ и просто активные жильцы подвергаются подобным "атакам" - в июле "ОГ"уже писала о сгоревшем автомобиле председателя ТСЖ "Эльмашевское".

Пока пострадавшие добились лишь того, что начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов признал: все эти эпизоды, имеющие одинаковый почерк, необходимо объединять в одно дело. Для этого будет создана следственная группа, особое внимание обещают уделить экономической подоплёке "коммунального криминала". Между тем некоторые коммунальщики уже активно открещиваются от обвинений в свой адрес.