Куйвашев примет участие в церемонии передачи автомобилей скорой помощи

14 октября. 11:00. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии передачи автомобилей скорой медицинской помощи руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области.

В мероприятии также примут участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, главный врач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов, начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александр Дорнбуш, представители муниципалитетов.

Всего по федеральной целевой программе в регион поступило 37 машин с расширенным набором медицинского оборудования, которые будут отправлены в города Среднего Урала.

Церемония пройдёт на территории центра медицины катастроф по адресу: город Екатеринбург, улица Малопрудная, 6.

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