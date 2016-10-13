Росреестр возглавила Виктория Абрамченко

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сегодня представил коллективу Росреестра нового руководителя этого ведомства — Викторию Абрамченко. Об этом пишет "Коммерсант".

До этого назначения Виктория Абрамченко была заместителем Министра сельского хозяйства РФ. В 2011-2012 годах она работала заместителем руководителя Росреестра.

Пост главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) стал вакантным после того, как прежний руководитель этого ведомства Игорь Васильев уехал в Кировскую область, где его назначили исполняющим обязанности губернатора.