Росреестр возглавила Виктория Абрамченко
13 октября 2016, 13:46
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сегодня представил коллективу Росреестра нового руководителя этого ведомства — Викторию Абрамченко. Об этом пишет "Коммерсант".
До этого назначения Виктория Абрамченко была заместителем Министра сельского хозяйства РФ. В 2011-2012 годах она работала заместителем руководителя Росреестра.
Пост главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) стал вакантным после того, как прежний руководитель этого ведомства Игорь Васильев уехал в Кировскую область, где его назначили исполняющим обязанности губернатора.