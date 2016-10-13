37 новых машин скорой помощи получили свердловские муниципалитеты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завтра, 14 октября, в Территориальном центре медицины катастроф (ул. Малопрудная, 6) передаст представителям муниципалитетов региона ключи и документы от 37 новых автомобилей скорой помощи.

На территории области сегодня функционирует 53 учреждения службы скорой медицинской помощи, которые эксплуатируют 590 карет скорой медицинской помощи. Почти половина автопарка эксплуатируется на протяжении пяти лет.