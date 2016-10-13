37 новых машин скорой помощи получили свердловские муниципалитеты
13 октября 2016, 13:52
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завтра, 14 октября, в Территориальном центре медицины катастроф (ул. Малопрудная, 6) передаст представителям муниципалитетов региона ключи и документы от 37 новых автомобилей скорой помощи.
На территории области сегодня функционирует 53 учреждения службы скорой медицинской помощи, которые эксплуатируют 590 карет скорой медицинской помощи. Почти половина автопарка эксплуатируется на протяжении пяти лет.
За период 2012–2015 годов за счёт средств областного бюджета приобретено 305 единиц санитарного автотранспорта. В 2016 году заключены контракты на приобретение 68 автомобилей СМП на общую сумму более 75,8 млн. рублей, выделенных из бюджета области.