Из Свердловской области депортированы за свой счёт более 800 нелегалов

За девять месяцев 2016 года Средний Урал за свой счёт покинули 853 иностранца, выдворенных с территории России. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (УФССП).

Так, на днях из Кольцово вылетели восемь граждан Узбекистана, попавшихся на отсутствии документов, подтверждающих право нахождения в России. Один из них, проживая в нашей стране, во время проверки документов дал взятку 500 рублей и получил "уголовный" штраф на сумму 25 тыс. рублей.

Приставы доставили иностранцев в Кольцово и передали сотрудникам пограничной службы. Нелегалы отправились в свою страну рейсом "Екатеринбург — Ташкент". Ранее им билеты на самолёт купили родственники.

Как отметили в ведомстве, чтобы сэкономить средства бюджета на отправку иностранцев, сотрудники свердловского УФССП проводят работу по установке связей с родственниками выдворяемых граждан, и это приносит свои плоды. В 2016 году из 968 выдворенных иностранцев 853 человека улетели за свой счёт.

Фото: управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

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