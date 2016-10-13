Депутат Госдумы Павел Крашенинников проведёт пресс-конференцию

14 октября. 12:00. В Доме журналистов состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ VII созыва Павла Крашенинникова.

В Думе нового созыва Павел Крашенинников, получивший безоговорочную поддержку уральцев, возглавил объединённый Комитет по государственному строительству, конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Речь на встрече с журналистами пойдёт о том, как объединить депутатов разных уровней в отстаивании интересов Свердловской области.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше