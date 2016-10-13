Депутат Госдумы Павел Крашенинников проведёт пресс-конференцию

14 октября. 12:00. В Доме журналистов состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ VII созыва Павла Крашенинникова.

В Думе нового созыва Павел Крашенинников, получивший безоговорочную поддержку уральцев, возглавил объединённый Комитет по государственному строительству, конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Речь на встрече с журналистами пойдёт о том, как объединить депутатов разных уровней в отстаивании интересов Свердловской области.