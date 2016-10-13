Оксана
Жилина

"Мотив" не торопится искать зарубежных хакеров

Утром 12 октября без сотовой связи остались абоненты "Мотива", компания оперативно выявила причину, сославшись на атаку зарубежных хакеров. Однако заявление в полицию не подано до сих пор. В компании "Мотив" объясняют это необходимостью консультаций с юристами и техническими службами по данному вопросу.

- Ещё вчера было принято решение подать заявление в полицию на компьютерных взломщиков. Сегодня днём в компании "Мотив" состоялось собрание, на котором обсуждалась подготовка текста с привлечением представителей технических и юридических служб, - рассказала пресс-секретарь "Мотива" Алёна Ярушина.

Между тем в полиции недоумевают почему оператор связи тянет привлекать к поискам взломщиков сотрудников полиции. Как пояснил "ОГ" начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, оперативная подача заявления компанией позволит задержать преступников по горячим следам. 

- Если заявление пока не подготовлено, значит на то есть свои причины. В какие сроки это осуществить - дело самой компании. Однако, если заявление подано сразу, то полиции легче раскрыть данное преступление, - заявил Валерий Горелых. 

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