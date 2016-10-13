Екатеринбургская таможня пополнила федеральный бюджет на 15 млрд рублей
13 октября 2016, 14:58
За январь — сентябрь 2016 года Екатеринбургская таможня заработала для государства 15 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, десятую часть от этой суммы принесли таможенные платежи от десяти крупнейших экспортёров и импортёров Свердловской области.
В этом списке есть:
- ЗАО «УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ»,
- Северский трубный завод,
- корпорация "ВСМПО-АВИСМА",
- ОАО "ЕВРАЗ НТМК",
- ОАО "УРАЛРЕДМЕТ",
- ООО "БЕСТ ТРАНС СЕРВИС",
- ООО "Уральские локомотивы",
- ООО "СПОРТМАСТЕР",
- Богдановичский мясокомбинат,
- ООО "БОЯРД".