Екатеринбургская таможня пополнила федеральный бюджет на 15 млрд рублей

За январь — сентябрь 2016 года Екатеринбургская таможня заработала для государства 15 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, десятую часть от этой суммы принесли таможенные платежи от десяти крупнейших экспортёров и импортёров Свердловской области.

В этом списке есть: