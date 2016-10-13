14 октября. 15:00. В Свердловской области впервые пройдёт Всероссийская акция "День в музее для российских кадет", в рамках которой государственные и муниципальные музеи бесплатно откроют свои двери для кадет и суворовцев – будущих защитников Отечества.

В рамках акции "День в музее для российских кадет" на 38 музейных площадках Свердловской области пройдут увлекательные программы, включающие в себя тематические экскурсии по выставкам, показ документальных фильмов, лекции, интерактивные занятия, викторины, концерты патриотической песни, встречи с кадровыми военными и ветеранами.

Ключевое мероприятие акции. Церемония торжественного построения кадет пройдёт в 15:00 в музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" на улице Малышева, 46.