Для расследования поджогов автомашин в Екатеринбурге будет создана особая следственная группа

В четверг, 13 октября, начальник УМВД Екатеринбурга полковник полиции Игорь Трифонов лично встретился с владельцами сгоревших автомобилей, расследованиями которых занимаются правоохранительные органы. Все собственники считают, что стали жертвами непростых взаимоотношений с управляющими компаниями. На встрече, которая переросла в совещание, начальник полиции сообщил, что для расследования поджогов будет создана специальная группа.

- В совещании приняли участие начальник УМВД, его заместители и пять активистов-собственников, - рассказал корреспонденту "ОГ" один из пострадавших Дмитрий Трынов, старший по дому №60 на улице Малышева. - Сообща мы составили удручающую картину: в последнее время новостные сводки пестрят сообщениями о так называемых "коммунальных войнах". Собственники, которые пытаются выйти из-под неэффективного управления коммунальщиков, получают угрозы, зафиксированы случаи нападений, им поджигают машины. Игорь Трифонов признал, что все эти эпизоды, которые имеют одинаковый почерк, необходимо объединять в одно дело. Будет создана следственная группа, особое внимание обещают уделить экономической подоплеке "коммунального криминала".

По словам Трынова, на совещании прозвучали имена возможных главных заказчиков, якобы связанных с организованными преступными группировками и курирующих "львиную долю всего коммунального рынка Екатеринбурга". 

Отметим, с начала 2016 года, по данным МЧС, на Среднем Урале произошло 512 пожаров автомашин, из них 274 признаны экспертами поджогами. В ряде случаев пострадавшие от рук поджигателей уже сообщали в полицию о своих подозрениях, в том числе и об угрозах в свой адрес со стороны коммунальщиков, однако информации о том, что удалось доказать причастность управляющих компаний и привлечь кого либо к ответственности, нет.

Как ранее писала "ОГ", в ночь на среду, 12 октября, в Екатеринбурге сгорели сразу три автомобиля: все владельцы машин ранее имели проблемы с коммунальщиками и получали угрозы. Между тем некоторые управляющие компании уже начали открещиваться от происходящего и всячески отрицать свою причастность.

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