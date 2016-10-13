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Екатеринбуржцы смогут рассмотреть Уран в бинокль

В ночь на 15 октября произойдёт ежегодное противостояние Урана с Солнцем. Уральцы могут увидеть в бинокль или телескоп планету на минимальном расстоянии от Земли, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"Момент противостояния Урана с Солнцем - наилучший период для наблюдения за планетой, так как расстояние от Земли будет минимальным - 2 835 047 тыс. км. Найти Уран 15 октября можно в созвездии Рыбы, любительский телескоп или бинокль покажет её серовато-голубой диск. В крупные телескопы можно наблюдать наиболее яркие спутники Урана: Титания, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Миранда. 16 октября в 3:30 Уран легко будет найти, благодаря прохождению полной Луны южнее планеты в пяти градусах, - прокомментировал "ОГ" Владилен Санакоев.

Уран открыт в 1781 году Уильямом Гершелем и был первоначально принят за комету или планетарную туманность, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ. Затем астрономы вычислили, что объект движется по орбите и является планетой.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум показывает прохождение Луны рядом с Ураном на небосводе

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум показывает наиболее яркие спутники Урана: Титания, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Миранда

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