Сбербанк пострадал от сбоя связи "Мотива"

Сбой в работе сотовой сети компании "Мотив" сказался на качестве оказания банковских услуг населению. Дозвониться до Сбербанка не смогли тысячи абонентов оператора сотовой связи.

Как сообщили "ОГ" в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, у кредитного учреждения заключены договора с крупными операторами связи России, чтобы клиенты могли дозвониться в их контактный центр по номеру 900. Такой контракт имеется у банка и с организацией ООО "Екатеринбург-2000" (компания "Мотив"). По данным сайта госзакупок, сумма договора составляет 3 700 480 рублей. Он был заключён 13 июля 2016 года на срок 12 месяцев. Отметим, также Сбербанк имеет аналогичные договорённости с компаниями ООО"Скартел" (Yota) и ООО "T2Мобайл" (Tele2).

По официальным данным компании "Мотив", из-за сбоя связи пострадали 30 тыс. абонентов — немногим более 1% от всех клиентов.

— Абоненты других операторов не испытывали сложностей с дозвоном в Контактный центр, — пояснили "ОГ" в Сбербанке.

Впрочем, как отмечают в кредитном учреждении, сбой связи компании "Мотив" не сказался на работе самого Сбербанка.

Как писала "ОГ", в среду утром, 12 октября, миллионы абонентов компании "Мотив" остались без связи. Оператор обещал решить эту проблему в течение трёх суток. Однако специалисты смогли восстановить связь спустя несколько часов после возникновения сбоя. Причиной ЧП, как пояснили представители компании, стала атака хакеров. Правозащитники пояснили, что абоненты "Мотива", пострадавшие от сбоя связи, смогут вернуть убытки, отправив претензию компании.

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