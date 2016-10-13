Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Сегодня в Стокгольме Шведская академия назвала имя обладателя Нобелевской премии по литературе. Им стал Боб Дилан. Он стал 113-м лауреатом по литературе. Премия присуждена за "создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции".

Боб Дилан - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Ему 75 лет. 

Боб Дилан - он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Девятикратный обладатель премии "Грэмми". Многие его песни, такие как «Blowin' in the Wind» и «The Times They Are a-Changin'», стали гимнами движения за гражданские права в США. Боб Дилан вошёл в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году. В 2008 году Боб Дилан получил Пулитцеровскую премию «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы». По некоторой информации, Боб Дилан уже был номинирован на Нобелевскую премию по литературе в 2015 году.

Премия по литературе - одна из пяти, завещанных Альфредом Нобелем в конце XIX века. Церемония награждения проходит в Стокгольмской филармонии 10 декабря — в день смерти Нобеля.

Нобелевская премия по литературе шесть раз доставалась литераторам из Азии, по четыре раза её получали представители Латинской Америки и Африки, Северной Америки - 12, Европы - 85, Австралии - один раз.

14 лауреатов - женщины, остальные 98 - мужчины. 27 из них писали или пишут на английском языке, 14 - на французском, 13 - на немецком, 11 - на испанском, семь - на шведском, шесть - на русском, один - на китайском языке

Размер премии в этом году, как и в предыдущие два, составил восемь миллионов шведских крон – это примерно 953 тысячи долларов, или около 59 миллионов рублей.

Как выбирают лауреата?

Кандидатуры имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает около шестисот приглашений своим коллегам в разных странах с тем, чтобы они предложили кандидатов. Кстати, уже много лет такое приглашение получает УрФУ (УрГУ) и тоже выдвигают своего кандидата - в этом году они выдвигали венгерского прозаика и драматурга Петера Надаша.

Далее Шведская академия в течение весны определяет сначала 20 наиболее достойных писателей, а затем выделяет пять. Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

С именами всех претендентов на премию этого года, как и других лет, можно будет ознакомиться лишь после того, как список рассекретят, это обычно делается по истечении 50 лет.

Кто был среди фаворитов в этом году?

Среди фаворитов этого года назывался сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками, а также кенийский новеллист и активист Нгуги Ва Тхионго. Также среди претендентов назывались американский писатель Филип Рот, норвежский прозаик Юн Фоссе, а также Евгений Евтушенко

Однако Нобелевский комитет стремится к тому, чтобы премию получали самые разные авторы. А в прошлом году, напомним, Нобелевскую премию получил русскоязычный автор - советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич.

Всего же русскоязычные автор шесть раз получали Нобелевскую премию: Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), Светлана Алексиевич (2015).

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