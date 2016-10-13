Дисквалифицированный за игру на тотализаторе уральский баскетболист вернулся в родную команду

Ревдинская баскетбольная команда «Темп-СУМЗ-УГМК» заключила контракт с 25-летним разыгрывающим Сергеем Паниным, который в мае этого года был дисквалифицирован за игру на тотализаторе, сообщила страница клуба в одной из социальных сетей.

Сергей Панин - уроженец Ревды и воспитанник местной баскетбольной школы - в течение карьеры выступал за шесть разных команд, в том числе за «Темп-СУМЗ» и екатеринбургский «Урал». В сезоне 2015/2016 Серей Панин играл за тобольский «Нефтехимик» в третьем дивизионе суперлиги, а в мае этого года ему за игру на тотализаторе решением комиссии Российской федерации баскетбола (РФБ) по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей было запрещено участие во всех официальных соревнованиях до конца сезона 2016/2017.

Всего решением комиссии РФБ дисквалификации за букмекерские ставки на различные сроки получили тогда 24 игрока.

Решение было вынесено на основании данных, предоставленных букмекерами, и чистосердечного признания самих игроков. Однако уже в июне большинству из них (в том числе Панину) с учётом раскаяния в содеянном реальная дисквалификация была заменена на условную.

В сезоне 2015/2016 «Темп-СУМЗ-УГМК» занял второе место в первом дивизионе мужской баскетбольной суперлиги, а нынче считается одним из претендентов на победу в турнире.