Осуждённый нижнетагильский меломан создал каменную скрипку

Любитель музыки, осуждённый из исправительной колонии №12 Нижнего Тагила, сделал из мрамора скрипку, сообщили "ОГ" с пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Мужчина увлёкся камнерезным искусством четыре года назад. Чтобы научиться мастерству, он устроился подсобным рабочим и занялся тяжёлым физическим трудом. Осуждённый пилил камень, занимался первичной доводкой готовых изделий и постепенно совершенствовал свои навыки, усложняя задачи. Так он сделал простейшую шкатулку, сувенирный нож и макет православного храма. Новая высота мастера — мраморная скрипка.

Как пояснил мужчина, музыка всегда сопровождала его в жизни, а в армии он немного играл на гитаре.

— И вот однажды, размышляя над тем, что бы такого необычного сделать из мрамора, увидел по кабельному телевидению исправительного учреждения музыкальный клип известной скрипачки, и в этот момент меня озарило. Скрипка! Сразу же начал делать наброски, чертежи, и вот в итоге получился такой необычный сувенир, — рассказал творец.

По словам осуждённого, создавая скрипку, он сделал небольшой секрет. Однако его узнает только обладатель этого музыкального сувенира.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

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