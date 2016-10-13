Пресс-конференция ТАСС, посвящённая развитию и доступности вспомогательных репродуктивных технологий

14 октября. 12:45. В конференц-зале Атриум Палас Отеля состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвящённая развитию и доступности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

В пресс-конференции примут участие:

  • Заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Олег Филиппов
  • Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Виктор Радзинский
  • Главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов
  • Директор ФГБУ "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Минздрава РФ, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава РФ в УрФО, профессор, д.м.н. Надежда Башмакова
  • Главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер
  • Главный врач ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребёнка" заслуженный врач РФ ЕленаНиколаева
  • Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов
  • Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Курганской области по акушерству и гинекологии Наталья Кофанова
  • Главный внештатный специалист акушер-гинеколог, репродуктолог департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Кукарская
  • Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения ХМАО-Югры Инна Киличева
  • Главный внештатный специалист акушер-гинеколог департамента здравоохранения ЯНАО Алексей Денисов, заместитель директора ФОМС Свердловской области Татьяна Демина
  • Генеральный директор АО "Центр семейной медицины" к.м.н. Игорь Портнов.

Они расскажут о результатах исследований причин возникновения репродуктивных патологий, о современных технологиях в клинической эмбриологии и о проблемах доступности лечения инновационными методами.

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