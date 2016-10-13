Свердловчане начали готовиться к выставке Russia Arms Expo 2017 года

На Среднем Урале уже сейчас начинают готовиться к XI Международной выставке вооружений, которая пройдёт в Нижнем Тагиле 6-9 сентября 2017 года.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, министерство промышленности и торговли РФ сейчас формирует федеральный оргкомитет Russia Arms Expo-2017. Уже известно, что этот оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

– Выставочную деятельность мы рассматриваем не только как возможность продвижения продукции наших предприятий, не только как площадку для переговоров, но и как серьёзный драйвер развития региона в целом. За те годы, в течение которых проходит выставка, в лучшую сторону поменялся облик Нижнего Тагила, появилась современная гостиница, сейчас ведётся работа по развитию инфраструктуры, благоустройству города, – прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, включённый, кстати, в состав оргкомитета выставки.

Для гостей Russia Arms Expo-2017 организаторы готовят несколько сюрпризов. Одним из них станет необычный ночной показ возможностей боевой техники с использованием тепловизоров. Зрители увидят ночной бой на экранах перед трибунами. Причём съёмку боя сделают с помощью инфракрасных камер при использовании миномётной подсветки.